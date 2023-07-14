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Англия
14 июля 2023, 15:13 |
601
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Аль-Наср нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

Алекс Теллес может перебраться в Саудовскую Аравию

14 июля 2023, 15:13 |
601
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Аль-Наср нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Теллес

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» продолжает работать над усилением состава, несмотря на трансферный бан. По информации английских СМИ, клуб нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

«Красные дьяволы» хотят продать игрока, чтобы пополнить свой трансферный бюджет. Теллес не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года, прошлый сезон провел в аренде в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы. Контракт 30-летнего бразильца с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2024 года.

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Алекс Теллес Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ
Источник Daily Mail
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