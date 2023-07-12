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Англия
12 июля 2023, 15:11 |
164
0

Клуб Роналду пока без новичков. Аль-Насру выдали трансферный бан

Нужно выплатить долг

12 июля 2023, 15:11 |
164
0
Клуб Роналду пока без новичков. Аль-Насру выдали трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Бена Джейкобса, ФИФА выдала «Аль-Насру» трансферный бан. Клуб из Саудовской Аравии все еще не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.

Английский клуб должен был получить около 400 тысяч фунтов в качестве бонусов за результаты игрока, но «Аль-Наср» до сих пор не провел выплаты, несмотря на решение Спортивного арбитража.

В итоге ФИФА наложила трансферный бан, хотя этим летом команда, в которой выступает Криштиану Роналду, успела пополниться Марсело Брозовичем.

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ФИФА Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лестер
Источник Twitter
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