Англия12 июля 2023, 15:11 |
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Клуб Роналду пока без новичков. Аль-Насру выдали трансферный бан
Нужно выплатить долг
12 июля 2023, 15:11 |
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По информации журналиста Бена Джейкобса, ФИФА выдала «Аль-Насру» трансферный бан. Клуб из Саудовской Аравии все еще не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.
Английский клуб должен был получить около 400 тысяч фунтов в качестве бонусов за результаты игрока, но «Аль-Наср» до сих пор не провел выплаты, несмотря на решение Спортивного арбитража.
В итоге ФИФА наложила трансферный бан, хотя этим летом команда, в которой выступает Криштиану Роналду, успела пополниться Марсело Брозовичем.
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