Лацио подпишет экс-форварда Жироны, который делал покер в ворота Реала

«Лацио» близок к подписанию форварда «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастельяноса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, условия личного контракта с 24-летним аргентинцем уже согласовано.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Кастельянос пройдет медосмотр в «Лацио» на следующей неделе.

Прошлый сезон Кастельянос провел аренде в «Жироне» Виктор Цыганкова. Он забил 14 голов в 37 матчах во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром команды. Кастельянос запомнился прежде всего покером в ворота «Реала».

