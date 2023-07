Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 6) вышла в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале травяного мейджора Онс в трех сетах обыграла представительницу беларуси Арину Соболенко (WTA 2) за 2 часа и 21 минуту.

Уимблдон-2023. 1/2 финала

Онс Жабер (Тунис) [6] – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Во второй партии Жабер проигрывала со счетом 2:4, 3:4 (30:40), но спасла два скрытых матчбола, сделала брейк, вернулась в игру и выиграла поединок!

Это была пятая встреча девушек. Онс выиграла 2-й поединок.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет против Маркеты Вондроушовой, которая в полуфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.

С новой недели Соболенко могла бы возглавить рейтинг WTA, сместив с первой строчки Игу Свентек, если бы вышла в финал соревнований.

В 2022 году Жабер играла в финале травяного мейджора. Тогда Онс проиграла в матче за титул Елене Рыбакиной.

