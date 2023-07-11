Главное наследие. Как Винус Уильямс боролась за права женщин на Уимблдоне

Когда бы Винус Уильямс ни решила завершить свою теннисную карьеру, которая длится уже почти три десятилетия, главным ее наследием на Уимблдоне будут не 11 титулов (5 в одиночном разряде, 6 в парном).

Не будет им и поразительное долголетие, которое началось с дебюта в 1997 году и насчитывает уже 24 выступления на турнире, несмотря на многочисленные травмы и аутоиммунное заболевание – синдром Шегрена.

Речь пойдет о том, как она преодолевала расовые и половые барьеры и, в частности, сыграла ключевую роль в одном из важнейших моментов в истории Уимблдона – решении 2007 года о равном призовом фонде для мужчин и женщин.

За день до старта Уимблдона-2023 Уильямс, которой сейчас 43 года, назвала это решение «лучшим моментом в моей карьере», и после поражения в первом раунде от Элины Свитолиной, которое, скорее всего, станет ее последним матчем на Уимблдоне, этот момент требует должного осмысления.

Он наступил после того, как Уильямс стала неоднократно выигрывать титул, лоббируя изменение политики Всеанглийского клуба в отношении равных призовых. За день до завоевания своего третьего титула на Уимблдоне в 2005 году она совмещала отработку форхэндов и бэкхэндов с безуспешным на тот момент представлением аргументов в пользу полового равноправия Уимблдона и Ролан Гаррос. Это был уровень самоотверженности, сравнимый с тем, как 50 лет назад Билли Джин Кинг пожертвовала большей частью своей карьеры, чтобы возглавить создание профессионального женского тура.



Getty Images/Global Images Ukraine. Билли Джин Кинг

В первый день турнира в Лондоне в следующем году Уильямс даже написала статью в британской газете The Times, в которой спросила: «Как могло так случиться, что Уимблдон оказался на неправильной стороне истории?». Это очень сильная статья, в которой Уильямс пишет, что «решение Всеанглийского теннисного клуба в очередной раз отнестись к женщинам как к менее сильным игрокам, чем мужчины, не заслуживающим такого же размера призовых, имеет особую остроту».

Вполне заслужено, что в 2007 году Уильямс вновь выиграла этот турнир и получила первые столь же высокие призовые, как и мужчины.

Но хотя наследие Уильямс всегда будет жить, печальная реальность такова, что даже спустя 16 лет после того, как на Уимблдоне впервые были установлены равные призовые (в соответствии с тремя другими турнирами Большого шлема), до равенства во всем теннисе еще далеко. Существует множество турниров, где женщины по-прежнему получают неравные призовые, а в июне 2022 года газета Financial Times сообщила, что общая сумма призовых в мужском туре за год превысила женскую на 75% – «это самый большой разрыв с 2001 гогда».

Частично это произошло в результате проведения соревнований только для мужчин, но аналогичные разрывы наблюдаются и в совместных соревнованиях.

Например, в мае этого года призовой фонд мужского турнира Italian Open (соревнования уровня Мастерс, стоящего на ступеньку ниже Больших шлемов) составил 7,7 млн. евро (6,6 млн. фунтов стерлингов, 8,4 млн. долларов США), что более чем в два раза больше, чем у женщин – 3,6 млн. евро. Недавно также стало известно, что на четырех крупнейших соревнованиях, не входящих в число «Мэйджоров», Женская теннисная ассоциация (WTA) выделяет средства на более чем 60% призового фонда, чтобы уравнять его с мужскими соревнованиями. Недавно WTA объявила, что намерена добиться равного призового фонда для двух туров в течение следующих 10 лет. Это произойдет в 2033 году, то есть через 26 лет после решения Уимблдона, принятого по инициативе Уильямс.



Getty Images/Global Images Ukraine

И кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем будут искоренены такие проявления сексизма, как появление на корте откровенно одетых моделей вместо болл-гёрлз или запрет женским дуэтам давать послематчевое интервью. Оба случая произошли в мае на Madrid Open, еще одном турнире серии Мастерс. Или мужские матчи, которые в девяти случаях из десяти, как в этом, так и в прошлом году, назначались на главный вечерний слот Ролан Гаррос. Не говоря уже о том, что во всех турнирах Большого шлема мужчины стоят на первом месте и играют финал как кульминационный матч турнира в одиночном разряде.

И есть еще один элемент: призрак профессионального тенниса в Саудовской Аравии, который кажется все более неизбежным.

Пока еще ничего не решено, но председатель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил в июне, что он провел «позитивные» переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) и другими потенциальными спонсорами. В Саудовской Аравии уже проводились выставочные матчи, но проведение там турнира ATP будет иметь огромное значение. И это означает, что если WTA хочет достичь цели равного призового фонда для всех, то у них не будет другого выбора, кроме как последовать этому примеру – тем более что речь, скорее всего, идет о значительных суммах. Это означает, что теннис будет развиваться в другой стране, например, в Катаре или Объединенных Арабских Эмиратах, где женщины подвергаются жестокому угнетению.

Возможно, WTA даже приедет туда раньше, чем ATP.

На прошлой неделе исполнительный директор WTA Стив Саймон рассказал о том, что Саудовская Аравия добилась «огромных успехов» в обеспечении прав женщин. Он также рассказал, что в феврале побывал в этой стране Персидского залива, и, хотя решение еще не принято, есть ощущение, что проведение турнира там неизбежно для обоих туров. Некоторым сотрудникам ATP и WTA было бы некомфортно проводить турниры в Саудовской Аравии, но, судя по всему, с этим готовы смириться.

В преддверии Уимблдона этого года и уже в первый день турнира различных игроков спрашивали об этом, и несогласных практически не было. Даже Энди Маррей, который ранее говорил, что не будет играть в Саудовской Аравии даже выставочных матчей, смиренно признал, что «это, безусловно, то, о чем я должен подумать. К сожалению, сейчас многие виды спорта идут именно таким путем».



Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Кинг, легендарная борец за равноправие, сказала в предыдущую пятницу на мероприятии, посвященном 50-летию основания WTA, что: «Я очень верю в вовлеченность – я не думаю, что вы изменитесь, если не будете вовлечены. Я бы, наверное, пошла туда и поговорила с ними».

Сама Винус Уильямс в субботу сказала: «Я не думаю, что достаточно хорошо разбираюсь в политике, чтобы обоснованно говорить об этом, поэтому я откажусь от этой темы».

Что бы ни происходило с теннисом в Саудовской Аравии и продолжающейся борьбой за всеобщее равенство, вклад Уильямс в это дело никогда не будет забыт.

Нынешняя первая ракетка мира среди женщин Ига Свентек в понедельник сказала, что к моменту своего прихода в тур в подростковом возрасте в конце 2010-х годов она почти воспринимала равные призовые как должное: «Когда я пришла в WTA тур, я не знаю, я была слишком молода, и мне казалось, что это очевидно, что у нас равные призовые, но я знаю, что это было не так. На некоторых турнирах это до сих пор не так.

Когда я повзрослела, я все больше и больше стала уважать ту работу, которую проделали все предыдущие поколения, чтобы мы могли заниматься своим делом и получать те деньги, которые мы заслуживаем. Сейчас я это осознаю. Но мне еще нужно немного подучиться. Я просто благодарна, что они облегчили нам задачу – Билли Джин Кинг, и Винус тоже».

Когда об этом спросили Уильямс, она ответила: «Я не думаю, что какая-либо женщина должна беспокоиться о том, получают ли они равные призовые. Я очень рада, что ни одной женщине на турнирах Большого шлема больше не приходится беспокоиться об этом.

Они могут просто играть в теннис».

Это феноменальное наследие, которое она уже оставила после себя.

Жаль только, что теннису в целом еще предстоит пройти такой долгий путь в борьбе за равноправие.

Чарли Экклзшер, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух