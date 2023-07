Сенсация с баранкой. 4-я ракетка Рууд проиграл 142 номеру АТР на Уимблдоне

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) завершил выступления на Уимблдоне-2023.

В 1/32 финала травяного мейджора норвежец неожиданно уступил представителю Великобритании Лиаму Броди (АТР 142) в 5 сетах за 3 часа и 28 минут.

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Лиам Броди (Великобритания) – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0

Это была первая встреча теннисистов.

Броди впервые в карьере победил соперника из топ-5 АТР и второй год подряд сыграет в третьем раунде Уимблдона.

В третьем раунде соревнований британец встретится с Денисом Шаповаловым.

Flying the flag 🇬🇧@Liambroady takes down No.4 seed Casper Ruud to reach the third round of #Wimbledon once again pic.twitter.com/PcyxaHTfGr