Германия07 июля 2023, 03:40 |
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Будет играть с Менди и Фирмино? Мане близок к переходу в саудовский клуб
«Аль-Ахли» предложил сенегальскому вингеру 20 миллионов евро за сезон
07 июля 2023, 03:40 |
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» близок к подписанию 31-летнего сенегальского вингера Садио Мане из мюнхенской «Баварии».
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, Мане предложили контракт на 3 года с зарплатой в 20 миллионов евро за 1 сезон.
Отметим, что соглашение Мане с «Баварией» действует до 2025 года.
Ранее «Аль-Ахли» официально подписал Эдуара Менди и Роберто Фирмино.
Sadio #Mané is getting closer to #AlAhli from #BayernMunich. Ready a contract until 2026 (€20M/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2023
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