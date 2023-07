Будет играть с Менди и Фирмино? Мане близок к переходу в саудовский клуб

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» близок к подписанию 31-летнего сенегальского вингера Садио Мане из мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, Мане предложили контракт на 3 года с зарплатой в 20 миллионов евро за 1 сезон.

Отметим, что соглашение Мане с «Баварией» действует до 2025 года.

Ранее «Аль-Ахли» официально подписал Эдуара Менди и Роберто Фирмино.

