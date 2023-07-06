Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Анетт Контавейт завершила выступления в Туре в 27 лет
Эстонская 27-летняя теннисистка Анетт Контавейт (WTA 81) провела последний матч в карьере.
В 1/32 финала Уимблдона-2023 Контавейт уступила Марии Боузковой (Чехия, WTA 33) в двух сетах со счетом 1:6, 2:6 за 1 час и 6 минут.
Причина завершения карьеры – травма спины.
«Я ухожу из-за травмы спины. И я твердо держусь этого решения. Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном положении, спина начинает беспокоить.
Надеюсь, если я не буду ее загружать теннисом и движениями, то в быту дела пойдут лучше. Я надеюсь. Но не знаю», – сказала Анетт.
Наивысшей позицией Контавейт в рейтинге WTA была вторая строчка. На ее счету 6 титулов WTA, 388 побед и 200 поражений на профессиональном уровне. За свою карьеру эстонка заработала почти 8 миллионов долларов.
Thank you, @AnettKontaveit_ 💚💜— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023
A fabulous singles career comes to a close 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ThcjCMoj8l
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