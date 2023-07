Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса

Эстонская 27-летняя теннисистка Анетт Контавейт (WTA 81) провела последний матч в карьере.

В 1/32 финала Уимблдона-2023 Контавейт уступила Марии Боузковой (Чехия, WTA 33) в двух сетах со счетом 1:6, 2:6 за 1 час и 6 минут.

Причина завершения карьеры – травма спины.

«Я ухожу из-за травмы спины. И я твердо держусь этого решения. Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном положении, спина начинает беспокоить.

Надеюсь, если я не буду ее загружать теннисом и движениями, то в быту дела пойдут лучше. Я надеюсь. Но не знаю», – сказала Анетт.

Наивысшей позицией Контавейт в рейтинге WTA была вторая строчка. На ее счету 6 титулов WTA, 388 побед и 200 поражений на профессиональном уровне. За свою карьеру эстонка заработала почти 8 миллионов долларов.

