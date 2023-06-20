Экс-вторая ракетка мира в 27 лет объявила о завершении карьеры
Решение приняла Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт сообщила о том, что после Уимблдонского турнира 2023 года она завершит свою профессиональную карьеру.
«Сегодня я объявляю о том, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой, мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полноценные тренировки или продолжать соревнования. Поэтому невозможно продолжать выступать на высшем уровне в такой высококонкурентной сфере.
Теннис дал и научил меня многому, и я очень благодарен за это. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед своими болельщиками и поклонниками по всему миру. Я готова к новым вызовам после моего последнего усилия в качестве профессионального теннисиста – наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку», – написала Контавейт в Инстаграме.
27-летняя Контавейт была второй ракеткой мира в одиночном разряде. На Итоговом турнире 2021 года она играла в финале. На счету у 27-летней уроженки Таллинна победы в шести турнирах WTA в одиночном разряде и выход в финал юниорского Открытый чемпионат США 2012 года.
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