Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Ролан Гаррос
09 июня 2023, 23:22 | Обновлено 09 июня 2023, 23:24
1677
4

КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью

Анетт прокомментировала слова второй ракетки мира про войну в Украине

09 июня 2023, 23:22 | Обновлено 09 июня 2023, 23:24
1677
4
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 78) прокомментировала слова Арины Соболенко (WTA 2) про войну в Украине:

«В раздевалке много разговоров на эту тему, но для меня это нормально. Мы имеем дело не с каким-то политическим конфликтом, а войной. Она создает напряжение между теннисистами, влияет на наши отношения.

Наивно думать, что мы занимаемся только спортом и не имеем никакого отношения к политике.

Соболенко? Возможно, она действительно говорит то, что думает, но это не имеет ничего общего с реальностью, с тем, что на самом деле происходит.

Отстранение? Как игроки, мы не можем на это повлиять. Решение остается за WTA, ATP и руководствами отдельных крупных турниров. Ничего не изменится от того, согласна я или нет. Однако могу сказать, что прекрасно понимаю, почему украинские теннисистки этого хотят».

Ранее Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине, а также заявила, что сейчас не поддерживает самопровазглашенного президента беларуси александра лукашенко.

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Анетт Контавейт Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023 российско-украинская война
Источник Sport.pl
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Комментарии 4
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Elis
Ще одна розумна дівчина. Приємно, що не мовчить. 
Молодчина, назвала речі своїми іменами. І правда, "спорт поза політикою" - а де тут політика? Мова йде про вбивства, про геноцид. Тобто якщо твою сім'ю прийдуть вбивати, ти теж будеш поза "політикою"? Чи таки захочеш реакції поліції, захисту і підтримки? 
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+3
Віталій Ткачук
Людина адекватно сприймає дійсність, знає хто є хто. Респект. Такі як соболенко і домрачева, відверто бісять. Чого ви боїтеся, ви ж не живете в білораші, картопляний фюрер вам нічого не зробить (він сам вже думає як вижити), не останні люди в спорті, могли б підтримати свій біло-червоно-білий стяг. Рабський менталітет...
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+2
8number
Соболєнко гівно, но в общєм нє всьо так однозначно. 
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+1
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