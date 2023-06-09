КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
Анетт прокомментировала слова второй ракетки мира про войну в Украине
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 78) прокомментировала слова Арины Соболенко (WTA 2) про войну в Украине:
«В раздевалке много разговоров на эту тему, но для меня это нормально. Мы имеем дело не с каким-то политическим конфликтом, а войной. Она создает напряжение между теннисистами, влияет на наши отношения.
Наивно думать, что мы занимаемся только спортом и не имеем никакого отношения к политике.
Соболенко? Возможно, она действительно говорит то, что думает, но это не имеет ничего общего с реальностью, с тем, что на самом деле происходит.
Отстранение? Как игроки, мы не можем на это повлиять. Решение остается за WTA, ATP и руководствами отдельных крупных турниров. Ничего не изменится от того, согласна я или нет. Однако могу сказать, что прекрасно понимаю, почему украинские теннисистки этого хотят».
Ранее Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине, а также заявила, что сейчас не поддерживает самопровазглашенного президента беларуси александра лукашенко.
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