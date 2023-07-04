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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал 20-летнего голкипера из Андерлехта
Англия
04 июля 2023, 04:37 |
74
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал 20-летнего голкипера из Андерлехта

Барт Вербрюгген продолжит карьеру в АПЛ

04 июля 2023, 04:37 |
74
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал 20-летнего голкипера из Андерлехта
Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

Английский футбольный клуб «Брайтон» официально объявил о подписании 20-летнего нидерландского голкипера Барта Вербрюггена из «Андерлехта».

Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Вербрюгген выступал за «Андерлехт» с августа 2020 года. Барт провел 24 матча в прошлом сезоне, в которых пропустил 26 голов, 10 игр сыграл на ноль.

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Барт Вербрюгген Брайтон Андерлехт трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Брайтон
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