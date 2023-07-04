ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал 20-летнего голкипера из Андерлехта
Барт Вербрюгген продолжит карьеру в АПЛ
Английский футбольный клуб «Брайтон» официально объявил о подписании 20-летнего нидерландского голкипера Барта Вербрюггена из «Андерлехта».
Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Вербрюгген выступал за «Андерлехт» с августа 2020 года. Барт провел 24 матча в прошлом сезоне, в которых пропустил 26 голов, 10 игр сыграл на ноль.
We're delighted to confirm that Joel Veltman has signed a new two-year contract with the club until June 2025. 🇳🇱— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 3, 2023
🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️
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