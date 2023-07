ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал 20-летнего голкипера из Андерлехта

Английский футбольный клуб «Брайтон» официально объявил о подписании 20-летнего нидерландского голкипера Барта Вербрюггена из «Андерлехта».

Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Вербрюгген выступал за «Андерлехт» с августа 2020 года. Барт провел 24 матча в прошлом сезоне, в которых пропустил 26 голов, 10 игр сыграл на ноль.

