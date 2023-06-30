ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Серии А выкупил контракт игрока Арсенала за 6 млн евро
Пабло Мари стал полноценным игроком ФК «Монца»
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил об уходе 31-летнего испанского защитника Пабло Мари.
Игрок перешел в итальянскую «Монцу». Контракт рассчитан на 3 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сума трансфера составила 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Пабло Мари выступал за «Монцу» на правах аренды. Испанец провел 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 1 голом.
Thank you and good luck, Pablo ❤️— Arsenal (@Arsenal) June 30, 2023
Official, confirmed. Pablo Marí leaves Arsenal to join Monza on permanent deal. 🔴⚪️ #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023
Understand fee for Arsenal is gonna be around £6m. pic.twitter.com/7HvpCIzgUt
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