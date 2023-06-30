Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Серии А выкупил контракт игрока Арсенала за 6 млн евро
Италия
30 июня 2023, 23:30 | Обновлено 30 июня 2023, 23:44
773
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Серии А выкупил контракт игрока Арсенала за 6 млн евро

Пабло Мари стал полноценным игроком ФК «Монца»

30 июня 2023, 23:30 | Обновлено 30 июня 2023, 23:44
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Серии А выкупил контракт игрока Арсенала за 6 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Мари

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил об уходе 31-летнего испанского защитника Пабло Мари.

Игрок перешел в итальянскую «Монцу». Контракт рассчитан на 3 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сума трансфера составила 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пабло Мари выступал за «Монцу» на правах аренды. Испанец провел 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 1 голом.

По теме:
Остап Маркевич в Карпатах вспомнил о бывшем подопечном из Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг арендовал 20-летнего хавбека у Ливерпуля на сезон
Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком
Пабло Мари Арсенал Лондон Монца трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Футбол | 30 июня 2023, 20:40 25
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту

Константин Вивчаренко может усилить защиту португальского гранда

Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Футбол | 30 июня 2023, 14:17 12
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина

Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 30.06.2023, 10:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Футбол | 30.06.2023, 14:28
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Футбол | 30.06.2023, 22:59
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
29.06.2023, 22:51 1
Теннис
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
29.06.2023, 21:48 1
Теннис
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 23
Теннис
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 38
Футбол
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
29.06.2023, 21:15 4
Футбол
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
29.06.2023, 12:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем