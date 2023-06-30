ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Серии А выкупил контракт игрока Арсенала за 6 млн евро

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил об уходе 31-летнего испанского защитника Пабло Мари.

Игрок перешел в итальянскую «Монцу». Контракт рассчитан на 3 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сума трансфера составила 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пабло Мари выступал за «Монцу» на правах аренды. Испанец провел 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 1 голом.

Thank you and good luck, Pablo ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 30, 2023