Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг. Названа сумма сделки

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подпишет 22-летнего венгерского полузащитника из «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, «красные» активировали опцию выкупа в контракте игрока. Сумма трансфера составит 70 млн евро.

Сообщается, что с Домиником англичане уже также достигли договоренности об условиях личного соглашения, но детали не раскрываются. Вскоре футболист пройдет медосмотр и о трансфере будет объявлено официально.

В прошлом сезоне Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдав 13 ассистов.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. 🚨🔴🇭🇺 #LFC



€70m deal done, to be signed soon.



Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.



Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a