Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой парного разряда на турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В финале соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова (Чехия) в двух сетах обыграли тандем Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. Финал

Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) [3] – Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) [2] – 6:2, 7:6 (9:7)

Костюк в третий раз сыграла в финале турнира WTA в парном разряде: в 2021 году вместе с Людмилой Киченок она уступила в матче за титул в Тенерифе, а в прошлом году выиграла титул WTA 250 в Портороже вместе с Терезой Мартинцовой.

Ранее Крейчикова также провела финал в одиночном разряде на кортах Бирмингема. В матче за трофей она уступила Алене Остапенко.

Rothesay Classic Dubs Champions! 👏 🏆@BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) to take home the title at Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo