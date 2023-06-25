Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Украинка и чешка в финале выиграли у тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой парного разряда на турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В финале соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова (Чехия) в двух сетах обыграли тандем Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. Финал
Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) [3] – Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) [2] – 6:2, 7:6 (9:7)
Костюк в третий раз сыграла в финале турнира WTA в парном разряде: в 2021 году вместе с Людмилой Киченок она уступила в матче за титул в Тенерифе, а в прошлом году выиграла титул WTA 250 в Портороже вместе с Терезой Мартинцовой.
Ранее Крейчикова также провела финал в одиночном разряде на кортах Бирмингема. В матче за трофей она уступила Алене Остапенко.
Rothesay Classic Dubs Champions! 👏 🏆@BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) to take home the title at Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo— wta (@WTA) June 25, 2023
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