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  4. Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
WTA
25 июня 2023, 20:17 | Обновлено 25 июня 2023, 20:33
3310
16

Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты

Украинка и чешка в финале выиграли у тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс в двух сетах

25 июня 2023, 20:17 | Обновлено 25 июня 2023, 20:33
3310
16
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой парного разряда на турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В финале соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова (Чехия) в двух сетах обыграли тандем Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. Финал

Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) [3] – Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) [2] – 6:2, 7:6 (9:7)

Костюк в третий раз сыграла в финале турнира WTA в парном разряде: в 2021 году вместе с Людмилой Киченок она уступила в матче за титул в Тенерифе, а в прошлом году выиграла титул WTA 250 в Портороже вместе с Терезой Мартинцовой.

Ранее Крейчикова также провела финал в одиночном разряде на кортах Бирмингема. В матче за трофей она уступила Алене Остапенко.

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Сторм Хантер (Сандерс) Алиша Паркс Марта Костюк Барбора Крейчикова WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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sirjoga
Крейчикова молодець, перемогла всіх трьох суперниць
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+15
Stanislav Matusevych
Вітання Марті та велика подяка Барборі, без якої цей титул для Марти навряд чи був би досяжним. Окремо відзначу 91% виграних очок на першій подачі дуету переможниць. Для жіночого тенісу захмарні цифри.
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+14
Sashamar
Марті, щоб гасити її психи, потрібна старша сестра. От не батьки, не кохана людина протилежної статі, а саме старша авторитетна сестра. Повірте, якби в неї була тренерша жінка старша за неї на 10-15 років (не більше) було б саме воно.
Дует Крейчикова - Костюк ситуативний, не буде Крейчикова розлучатися з Синяковой, але справа зроблена.
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Науменко
Чешки і полячки нам вже майже рідні.
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+5
Александр Ад
так.дякуючі холоднокровності Барбі виграли, молодці
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Марта ,ты когда будешь нормально играть,это все другорядные трофеи,возьми себя в руки и показывай хороший теннис в индивидуальних соревнованиях!!
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+4
Sergiy20
Барбора просто супер! А Марту з перемогою! 
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+4
kollekciy
Марту вітаю з подарованим Барборою їй титулом. Півтори тенісистки виграли парний турнір. Марті треба, вже серйозно подумати, про те що, ще один тренер від подруги, такий же корисний, як і попередній Бричек. Бо, до приходу цього тренера, Марта хоч через раз добре подавала, і подачі хватало, хоч на три гри, а зараз подає сет, а далі всі подачі віддає, і це вже система.      
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+3
Александр Науменко
В цій грі Барбора в 3D, cценаріст, режисер, виконавець.
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+2
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Первый Среди Равных
Я не дивився, але так розумію, шо в основному Крейчикова витащила
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+1
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Первый Среди Равных
не нада цілувати там де руками беруть 
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0
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