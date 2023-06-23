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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Англия
23 июня 2023, 21:36 |
4100
7

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба

Рубен Невеш перебрался в Саудовскую Аравию

23 июня 2023, 21:36 |
4100
7
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
twitter.com

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о том, что полузащитник команды Рубен Невеш перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 55 миллионов евро.

Это клубный рекорд Волков.

26-летний игрок ранее рассматривался в качестве претендента на переход в «Барселону», однако каталонский клуб выбрал Илкая Гюндогана.

В минувшем сезоне игрок сборной Португалии провел 41 матч, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Рубен Невеш Вулверхэмптон Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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8number
Якщо так далі піде , то обговерення матчу аль-хіляль проти аль-айяй років через 5 стане для нас буденністю…
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