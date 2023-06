ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о том, что полузащитник команды Рубен Невеш перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 55 миллионов евро.

Это клубный рекорд Волков.

26-летний игрок ранее рассматривался в качестве претендента на переход в «Барселону», однако каталонский клуб выбрал Илкая Гюндогана.

В минувшем сезоне игрок сборной Португалии провел 41 матч, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

