ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Рубен Невеш перебрался в Саудовскую Аравию
Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о том, что полузащитник команды Рубен Невеш перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 55 миллионов евро.
Это клубный рекорд Волков.
26-летний игрок ранее рассматривался в качестве претендента на переход в «Барселону», однако каталонский клуб выбрал Илкая Гюндогана.
В минувшем сезоне игрок сборной Португалии провел 41 матч, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
🎬 From the “Wolves” to the biggest team in Asia 💙#AlHilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 23, 2023
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