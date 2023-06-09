Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
К сожалению, в третьем сете Карлос потянул ногу...
Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В полуфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (Испания) за 3 часа и 14 минут.
Ролан Гаррос 2023. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 3:6, 7:5, 1:6, 1:6
Карлос нашел темп только во втором сете. Тогда испанец перевернул ход встречи и начал диктовать игру. Алькарас сравнял счет по сетам, однако в третьей партии он потянул ногу. В третьем гейме он даже взял медицинский тайм-аут посреди гейма, за что судья встречи засчитал гейм Новаку, поскольку так делать нельзя. Карлитос не снялся с поединка, изначально казалось, что это просто судороги, но видимо нет.
20-летний испанец играл в два-три удара и проиграл оставшиеся два сета на одной ноге.
Джокович в 7-й раз вышел в финал французского мейджора. На его счету 2 титула (2016, 2021).
В поединке за трофей Новак встретится с Каспером Руудом (Норвегия, ATP 4) или Александром Зверевым (Германия, ATP 27).
Back in the final 👀#RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/bfs0qepWgg— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023
Make it 2️⃣0️⃣ straight Grand Slam match wins to reach the final 👏#RolandGarros pic.twitter.com/4XTTioX40F— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023
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