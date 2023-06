Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал

Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В полуфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (Испания) за 3 часа и 14 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 3:6, 7:5, 1:6, 1:6

Карлос нашел темп только во втором сете. Тогда испанец перевернул ход встречи и начал диктовать игру. Алькарас сравнял счет по сетам, однако в третьей партии он потянул ногу. В третьем гейме он даже взял медицинский тайм-аут посреди гейма, за что судья встречи засчитал гейм Новаку, поскольку так делать нельзя. Карлитос не снялся с поединка, изначально казалось, что это просто судороги, но видимо нет.

20-летний испанец играл в два-три удара и проиграл оставшиеся два сета на одной ноге.

Джокович в 7-й раз вышел в финал французского мейджора. На его счету 2 титула (2016, 2021).

В поединке за трофей Новак встретится с Каспером Руудом (Норвегия, ATP 4) или Александром Зверевым (Германия, ATP 27).

Back in the final 👀 #RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/bfs0qepWgg

Make it 2️⃣0️⃣ straight Grand Slam match wins to reach the final 👏#RolandGarros pic.twitter.com/4XTTioX40F