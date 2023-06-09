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ATP
09 июня 2023, 19:27 | Обновлено 09 июня 2023, 19:30
1421
2

Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал

К сожалению, в третьем сете Карлос потянул ногу...

09 июня 2023, 19:27 | Обновлено 09 июня 2023, 19:30
1421
2
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В полуфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (Испания) за 3 часа и 14 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 3:6, 7:5, 1:6, 1:6

Карлос нашел темп только во втором сете. Тогда испанец перевернул ход встречи и начал диктовать игру. Алькарас сравнял счет по сетам, однако в третьей партии он потянул ногу. В третьем гейме он даже взял медицинский тайм-аут посреди гейма, за что судья встречи засчитал гейм Новаку, поскольку так делать нельзя. Карлитос не снялся с поединка, изначально казалось, что это просто судороги, но видимо нет.

20-летний испанец играл в два-три удара и проиграл оставшиеся два сета на одной ноге.

Джокович в 7-й раз вышел в финал французского мейджора. На его счету 2 титула (2016, 2021).

В поединке за трофей Новак встретится с Каспером Руудом (Норвегия, ATP 4) или Александром Зверевым (Германия, ATP 27).

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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сергей богданов
Да у испанца на данный момент хрупкое здоровье! Очень перспективный игрок, главное чтобы не загнал совсем себя, вся карьера впереди, но очень хрупкий сейчас и травмоопасный! Но справедливости ради, ни каких сравнений с Рафой быть не может,  как до Луны! Рафа в истории особенный феномен!
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0
Сергій Юрійович
Та да... В 3-4 сеті Джокович просто добив "лежачого" (насправді стоячого) Карлоса. Ще й радів з того.
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0
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