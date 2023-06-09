Ролан Гаррос09 июня 2023, 18:05 | Обновлено 09 июня 2023, 18:07
457
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ВИДЕО. Алькарас исполнил невероятный удар, который удивил даже Джоковича
Карлос показал, что не зря является первой ракеткой мира
09 июня 2023, 18:05 | Обновлено 09 июня 2023, 18:07
457
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9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).
Во втором сете при счете 1:1 в одном из розыгрышей казалось, что Джокович полностью отыграл испанца, но Алькарас умудрился не только догнать мяч, но и с разворота точно пробить обводящий удар.
Отметим, что даже Ноле по достоинству оценил этот удар.
In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023
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