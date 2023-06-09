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  4. ВИДЕО. Алькарас исполнил невероятный удар, который удивил даже Джоковича
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 18:05 | Обновлено 09 июня 2023, 18:07
457
0

ВИДЕО. Алькарас исполнил невероятный удар, который удивил даже Джоковича

Карлос показал, что не зря является первой ракеткой мира

09 июня 2023, 18:05 | Обновлено 09 июня 2023, 18:07
457
0
ВИДЕО. Алькарас исполнил невероятный удар, который удивил даже Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).

Во втором сете при счете 1:1 в одном из розыгрышей казалось, что Джокович полностью отыграл испанца, но Алькарас умудрился не только догнать мяч, но и с разворота точно пробить обводящий удар.

Отметим, что даже Ноле по достоинству оценил этот удар.

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Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2023 видео
Источник Sport.ua
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