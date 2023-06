ВИДЕО. Алькарас исполнил невероятный удар, который удивил даже Джоковича

9 июня проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играют Карлос Алькарас из Испании (№1 ATP) и Новак Джокович из Сербии (№3 ATP).

Во втором сете при счете 1:1 в одном из розыгрышей казалось, что Джокович полностью отыграл испанца, но Алькарас умудрился не только догнать мяч, но и с разворота точно пробить обводящий удар.

Отметим, что даже Ноле по достоинству оценил этот удар.

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u