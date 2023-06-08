ITF08 июня 2023, 16:13 |
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36-летняя Володько завершила выступления на 40-тысячнике в Тунисе
Опытная украинка не смогла обыграть Рутую Бхосале
08 июня 2023, 16:13 |
140
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36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 302) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в Ла-Марсе (Тунис).
В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах уступила Рутуе Бхосале (WTA 386) из Индии.
ITF W40 Ла-Марса. Хард. 1/8 финала
Рутуя Бхосале (Индия) – Катерина Володько (Украина) [3] – 6:3, 6:3
Это была вторая встреча теннисисток. Счет в личных встречах стал 1:1.
В первом раунде турнира Катерина практически без борьбы прошла Кьяру Джирелли.
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