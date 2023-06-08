36-летняя Володько завершила выступления на 40-тысячнике в Тунисе

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 302) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в Ла-Марсе (Тунис).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах уступила Рутуе Бхосале (WTA 386) из Индии.

ITF W40 Ла-Марса. Хард. 1/8 финала

Рутуя Бхосале (Индия) – Катерина Володько (Украина) [3] – 6:3, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. Счет в личных встречах стал 1:1.

В первом раунде турнира Катерина практически без борьбы прошла Кьяру Джирелли.