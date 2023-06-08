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  4. 36-летняя Володько завершила выступления на 40-тысячнике в Тунисе
ITF
08 июня 2023, 16:13 |
140
0

36-летняя Володько завершила выступления на 40-тысячнике в Тунисе

Опытная украинка не смогла обыграть Рутую Бхосале

08 июня 2023, 16:13 |
140
0
36-летняя Володько завершила выступления на 40-тысячнике в Тунисе
ITF. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 302) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в Ла-Марсе (Тунис).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах уступила Рутуе Бхосале (WTA 386) из Индии.

ITF W40 Ла-Марса. Хард. 1/8 финала

Рутуя Бхосале (Индия) – Катерина Володько (Украина) [3] – 6:3, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. Счет в личных встречах стал 1:1.

В первом раунде турнира Катерина практически без борьбы прошла Кьяру Джирелли.

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Источник Sport.ua
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