ITF07 июня 2023, 15:17 |
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Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе
Соперница украинки снялась после трех геймов
07 июня 2023, 15:17 |
114
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№302) стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе.
В первом раунде основы украинка, посеянная под третьим номером, обыграла Кьяру Джирелли из Италии, которая преодолела квалификацию. После трех сыгранных геймов в первом сете итальянка снялась с матча.
Ла-Марса. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Кьяра Джирелли (Италия, Q) – 3:0 (отказ)
Во втором раунде Володько сразится против Рутуджи Бхосале из Индии.
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