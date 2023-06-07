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  4. Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе
ITF
07 июня 2023, 15:17 |
114
0

Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе

Соперница украинки снялась после трех геймов

07 июня 2023, 15:17 |
114
0
Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№302) стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Тунисе.

В первом раунде основы украинка, посеянная под третьим номером, обыграла Кьяру Джирелли из Италии, которая преодолела квалификацию. После трех сыгранных геймов в первом сете итальянка снялась с матча.

Ла-Марса. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Кьяра Джирелли (Италия, Q) – 3:0 (отказ)

Во втором раунде Володько сразится против Рутуджи Бхосале из Индии.

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Источник Sport.ua
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