Антверпен стал чемпионом Бельгии, забив на 90+4. Брюгге обыграл Сен-Жилуаз

В Бельгии драматично завершился национальный чемпионат. Перед последним туром сразу три команды претендовали на победу в турнире.

Хотя «Брюгге» в распределении призовых мест не участвовал, однако команда украинца Романа Яремчука сумела обыграть «Сен-Жилуаз» (3:1) и разбить мечты этой команды о чемпионстве.

А чемпионом в 5-м раз, причем впервые за 66 лет, стал Антверпен, сумевший сыграть вничью с «Генком» (2:2). Причем чемпионским стал гол, который забил Тони Алдервейрелд на 90+4 минуте!

Итоговое положение: Антверпен (47), Генк (46), Сен-Жилуаз (46), Брюгге (36).

Драматичное развитие событий в Бельгии

Чемпионат Бельгии

6-й тур, 4 июня

Генк – Антверпен – 2:2

Голы: Арокодаре, 45, Хейнен, 75 – Керк, 58, Алдервейрелд, 90+4

Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:3

Голы: Адингра, 46 – Хомма, 89, Ланг, 90+2, Сандра, 90+10.

Турнирная таблица

Группа за 5–8 места, 6-й тур, 3 июня

Гент – Стандард – 3:1

Серкль Брюгге – Вестерло – 2:0

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk