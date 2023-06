Источник: ПСЖ договорился о контракте с опытным хавбеком, покинувшим Реал

Атакующий хавбек Марко Асенсио, покинувший «Реал» на правах свободного агента, договорился о подписании контракта с французским «ПСЖ».

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, контракт игрока с парижанами будет действовать до 2027 года. Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе после прощания футболиста с болельщиками «Реала».

Асенсио выступал за «Реал» с 2015 года. За это время он провел 285 матчей и забил 61 гол на клубном уровне.

Со сборной Испании (35 матчей, 2 гола) выиграл серебро Олимпиады-2020 и участвовал в ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

