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Франция
02 января 2025, 15:30 | Обновлено 02 января 2025, 15:36
261
0

Готовы отпустить. Игрок ПСЖ заинтересовал двух грандов Серии А

Марко Асенсио может стать игроком «Ювентуса» или «Интера»

02 января 2025, 15:30 | Обновлено 02 января 2025, 15:36
261
0
Готовы отпустить. Игрок ПСЖ заинтересовал двух грандов Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Туринский «Ювентус» предметно интересуется испанским вингером ПСЖ Марком Асенсио. Игрок не входит в планы главного тренера Луиса Энрике.

Представитель Серии А планирует арендовать футболиста с правом выкупа. Пока туринский клуб только размышляет над предложением, до активных действий дело еще не доходило.

Кроме «Ювентуса» игроком ПСЖ интересуется действующий триумфатор чемпионата Италии – миланский «Интер».

В сезоне 2024/25 провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Ранее писалось, что несколько участников Ла лиги готовы побороться за Асенсио.

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Марко Асенсио ПСЖ Ювентус чемпионат Франции по футболу чемпионат Италии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Источник
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