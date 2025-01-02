Готовы отпустить. Игрок ПСЖ заинтересовал двух грандов Серии А
Марко Асенсио может стать игроком «Ювентуса» или «Интера»
Туринский «Ювентус» предметно интересуется испанским вингером ПСЖ Марком Асенсио. Игрок не входит в планы главного тренера Луиса Энрике.
Представитель Серии А планирует арендовать футболиста с правом выкупа. Пока туринский клуб только размышляет над предложением, до активных действий дело еще не доходило.
Кроме «Ювентуса» игроком ПСЖ интересуется действующий триумфатор чемпионата Италии – миланский «Интер».
В сезоне 2024/25 провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.
Ранее писалось, что несколько участников Ла лиги готовы побороться за Асенсио.
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