Готовы отпустить. Игрок ПСЖ заинтересовал двух грандов Серии А

Туринский «Ювентус» предметно интересуется испанским вингером ПСЖ Марком Асенсио. Игрок не входит в планы главного тренера Луиса Энрике.

Представитель Серии А планирует арендовать футболиста с правом выкупа. Пока туринский клуб только размышляет над предложением, до активных действий дело еще не доходило.

Кроме «Ювентуса» игроком ПСЖ интересуется действующий триумфатор чемпионата Италии – миланский «Интер».

В сезоне 2024/25 провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Ранее писалось, что несколько участников Ла лиги готовы побороться за Асенсио.