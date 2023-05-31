Италия31 мая 2023, 21:37 | Обновлено 31 мая 2023, 21:49
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Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве
Борьбу за Душана Влаховича ведут «Бавария», «Челси» и «Ман Юнайтед»
31 мая 2023, 21:37 | Обновлено 31 мая 2023, 21:49
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Форвард «Ювентуса» Душан Влахович привлек внимание многих европейских грандов.
По информации журналиста Кристиана Фалька, за подписание 23-летнего нападающего ведут борьбу немецкая «Бавария», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Влахович провел 27 матчей и забил 10 голов в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.
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True✅ FC Bayern enter the race for Dusan Vlahovic (Juventus Turin) against @ChelseaFC and @ManUtd @SPORTBILD— Christian Falk (@cfbayern) May 31, 2023
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тут мне кто то писал дескать обычный форвард а ля Пьонтек
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