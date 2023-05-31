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  4. Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве
Италия
31 мая 2023, 21:37 | Обновлено 31 мая 2023, 21:49
199
1

Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве

Борьбу за Душана Влаховича ведут «Бавария», «Челси» и «Ман Юнайтед»

31 мая 2023, 21:37 | Обновлено 31 мая 2023, 21:49
199
1
Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович привлек внимание многих европейских грандов.

По информации журналиста Кристиана Фалька, за подписание 23-летнего нападающего ведут борьбу немецкая «Бавария», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Влахович провел 27 матчей и забил 10 голов в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.

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Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь
Ювентус трансферы Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Душан Влахович трансферы АПЛ Челси Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
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Gargantua
тут мне кто то писал дескать обычный форвард а ля Пьонтек
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