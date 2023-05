Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович привлек внимание многих европейских грандов.

По информации журналиста Кристиана Фалька, за подписание 23-летнего нападающего ведут борьбу немецкая «Бавария», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Влахович провел 27 матчей и забил 10 голов в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.

True✅ FC Bayern enter the race for Dusan Vlahovic (Juventus Turin) against @ChelseaFC and @ManUtd @SPORTBILD