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  4. Бавария нацелилась на звездного форварда Ювентуса
Германия
22 мая 2023, 20:07 |
463
0

Бавария нацелилась на звездного форварда Ювентуса

Душан Влахович может продолжить карьеру в Германии

22 мая 2023, 20:07 |
463
0
Бавария нацелилась на звездного форварда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Бавария» испытывает нехватку забивного форварда после ухода Роберта Левандовски в «Барселону». По информации итальянских СМИ, решить эту проблему чемпионы Германии хотят с помощью Душана Влаховича из «Ювентуса».

Туринский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему сербу, но продаст его только в том случае, если найдет достойную замену.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 14 голов и 4 ассиста в 41 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Бавария Душан Влахович Ювентус трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник Sky Sport Italia
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