Бавария нацелилась на звездного форварда Ювентуса

«Бавария» испытывает нехватку забивного форварда после ухода Роберта Левандовски в «Барселону». По информации итальянских СМИ, решить эту проблему чемпионы Германии хотят с помощью Душана Влаховича из «Ювентуса».

Туринский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему сербу, но продаст его только в том случае, если найдет достойную замену.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 14 голов и 4 ассиста в 41 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.