ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру

34-летний хорватский защитник Йосип Пиварич официально завершил футбольную карьеру.

Вчера, 26 мая, он отыграв 83 минуты в матче 36-го тура чемпионата Хорватии за «Локомотива» из Загреба против «Вараждина».

После завершения встречи пресс-служба «Локомотива» попрощалась с игроком:

«Дорогой Пиварич, спасибо тебе за все, за все, что ты дал «Локомотиве»! Отдыхай – ты это заслужил! 🚅💙».

В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой он завоевал серебро чемпионата мира 2018 года, который проходил в россии. Тогда Йосип не пожал руку владимиру путину. Игрок хотел протянуть ему руку, однако тот отвернулся, и Пиварич просто прошел мимо.

Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.

Today, Josip Pivarić has played the final game of his professional career, that included 26 #Croatia caps and a place in the legendary squad that won the historic silver at the 2018 @FIFAWorldCup! 🇭🇷🥈



Thank you for everything! #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Usr8QAXLCE