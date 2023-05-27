ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
26 мая Йосип Пиварич провел свой последний матч
34-летний хорватский защитник Йосип Пиварич официально завершил футбольную карьеру.
Вчера, 26 мая, он отыграв 83 минуты в матче 36-го тура чемпионата Хорватии за «Локомотива» из Загреба против «Вараждина».
После завершения встречи пресс-служба «Локомотива» попрощалась с игроком:
«Дорогой Пиварич, спасибо тебе за все, за все, что ты дал «Локомотиве»! Отдыхай – ты это заслужил! 🚅💙».
В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой он завоевал серебро чемпионата мира 2018 года, который проходил в россии. Тогда Йосип не пожал руку владимиру путину. Игрок хотел протянуть ему руку, однако тот отвернулся, и Пиварич просто прошел мимо.
Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.
[VARAŽDIN - LOKOMOTIVA 0:0] Treći remi ove sezone s Varaždinom za osvojen bod u zadnjem kolu pvenstva pic.twitter.com/e8IpJUTNKH— NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) May 26, 2023
Today, Josip Pivarić has played the final game of his professional career, that included 26 #Croatia caps and a place in the legendary squad that won the historic silver at the 2018 @FIFAWorldCup! 🇭🇷🥈— HNS (@HNS_CFF) May 26, 2023
Thank you for everything! #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/Usr8QAXLCE
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