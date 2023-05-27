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27 мая 2023, 20:40 |
4276
8

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру

26 мая Йосип Пиварич провел свой последний матч

27 мая 2023, 20:40 |
4276
8
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Пиварич

34-летний хорватский защитник Йосип Пиварич официально завершил футбольную карьеру.

Вчера, 26 мая, он отыграв 83 минуты в матче 36-го тура чемпионата Хорватии за «Локомотива» из Загреба против «Вараждина».

После завершения встречи пресс-служба «Локомотива» попрощалась с игроком:

«Дорогой Пиварич, спасибо тебе за все, за все, что ты дал «Локомотиве»! Отдыхай – ты это заслужил! 🚅💙».

В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой он завоевал серебро чемпионата мира 2018 года, который проходил в россии. Тогда Йосип не пожал руку владимиру путину. Игрок хотел протянуть ему руку, однако тот отвернулся, и Пиварич просто прошел мимо.

Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Serhii P.
Пиварич пояснив, що це сталося випадково, пуйло якраз відвернуося в той момент.
От хто дійсно молодці, то це Віда та Вукоєвич:
https://www.youtube.com/watch?v=1GPem37beWA
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avk2307
Бюро ставок видалив свій перший пост- соромно?
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0
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