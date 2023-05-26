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ATP
26 мая 2023, 21:56 |
207
0

Подготовка к РГ на французских кортах. Определены финалисты турнира в Лионе

Артур Фис сыграет с Франсиско Черундоло

26 мая 2023, 21:56 |
207
0
Подготовка к РГ на французских кортах. Определены финалисты турнира в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

В пятницу, 26 мая, состоялись два полуфинальных матча на турнире серии АТР 250 в Лионе (Франция).

18-летний французский теннисист Артур Фис в трех сетах обыграл Брэндона Накашиму. Фис стал первым игроком 2004 года рождения, который сыграет в финале турнира ATP.

На своем пути молодой француз выиграл у Чжана Чжичжэня, на дисквалификации из-за неспортивного поведения прошел Микаэля Имера, на отказе перед матчем прошел Феликса Оже-Альяссима и обыграл Накашиму.

Финалистом из нижней части турнирной сетки стал Франсиско Черундоло, посеянный под 4-м номером. В своем матче 1/2 финала он выиграл у 2-го сеяного Кэмерона Норри в двух партиях, повесив ему баранку во втором сете. Для 24-летнего аргентинца это будет 3-й финал на уровне АТР. В 2021 году он уступил в матче за трофей на соревнованиях в Буэнос-Айресе, а в 2022 взял титул в Бостаде.

Помимо победы над Норри, Франсиско также выиграл у Хуана Пабло Варильяса и Джека Дрейпера.

ATP 250 Лион. 1/2 финала. Грунт

Артур Фис Брэндон Накашима [8] – 7:5, 4:6, 7:6 (7:5)
Франсиско Черундоло [4] – Кэмерон Норри [2] – 6:3, 6:0

Ранее Артур и Франсиско не играли друг с другом. После финального поединка оба теннисиста отправятся на Ролан Гаррос 2023.

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Артур Фис Франсиско Черундоло Брэндон Накашима
Источник Sport.ua
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