Подготовка к РГ на французских кортах. Определены финалисты турнира в Лионе

В пятницу, 26 мая, состоялись два полуфинальных матча на турнире серии АТР 250 в Лионе (Франция).

18-летний французский теннисист Артур Фис в трех сетах обыграл Брэндона Накашиму. Фис стал первым игроком 2004 года рождения, который сыграет в финале турнира ATP.

На своем пути молодой француз выиграл у Чжана Чжичжэня, на дисквалификации из-за неспортивного поведения прошел Микаэля Имера, на отказе перед матчем прошел Феликса Оже-Альяссима и обыграл Накашиму.

Финалистом из нижней части турнирной сетки стал Франсиско Черундоло, посеянный под 4-м номером. В своем матче 1/2 финала он выиграл у 2-го сеяного Кэмерона Норри в двух партиях, повесив ему баранку во втором сете. Для 24-летнего аргентинца это будет 3-й финал на уровне АТР. В 2021 году он уступил в матче за трофей на соревнованиях в Буэнос-Айресе, а в 2022 взял титул в Бостаде.

Помимо победы над Норри, Франсиско также выиграл у Хуана Пабло Варильяса и Джека Дрейпера.

ATP 250 Лион. 1/2 финала. Грунт

Артур Фис – Брэндон Накашима [8] – 7:5, 4:6, 7:6 (7:5)

Франсиско Черундоло [4] – Кэмерон Норри [2] – 6:3, 6:0

Ранее Артур и Франсиско не играли друг с другом. После финального поединка оба теннисиста отправятся на Ролан Гаррос 2023.

Stepping into the Lyon's den for the title 👀



Arthur Fils & @FranCerundolo face off for the first time, who takes the crown? @OpenParcARA #OpenParc pic.twitter.com/9wj2q9B8iB