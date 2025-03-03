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Англия
03 марта 2025, 21:00 | Обновлено 03 марта 2025, 21:07
1771
6

Сумасшедший ценник. Реал может установить трансферный рекорд

Дин Хейсен привлекает внимание мадридского гранда

03 марта 2025, 21:00 | Обновлено 03 марта 2025, 21:07
1771
6
Сумасшедший ценник. Реал может установить трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» интересуется испанским защитником «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд впечатлен игрой 19-летнего защитника и считает его одним из самых привлекательных вариантов усиления обороны на годы вперед.

«Вишни» установили нескромный ценник на футболиста в размере 100 миллионов евро. Такие деньги за защитника не платили никогда в истории: самым дорогим защитником в истории является Йошко Гвардиол, перешедший летом 2023 года из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.

В Англии намерены сохранить футболиста в команде. Если «Борнмут» не снизит ценник на Дина, то «Реал» может отдать предпочтение трансферу другого защитника.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» начали сомневаться в суперзвезде.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Quad
А на фото Милош Керкез)
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+1
Mark4854590
Борнмут цього літа має чимало заробити. Пів команди вже хочуть розібрати
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+1
DaVinci
В Бормунта є 3 захисника за яких вони можуть 60-80 млн за кожного взяти) Плюс Клюйверт молодший)
І всі молоді) Клуб може підняти гарні гроші)
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0
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AK.228
Берите за 80 Забарного))
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0
Роман Роизин
Платите сук...ы дети платите
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0
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