Сумасшедший ценник. Реал может установить трансферный рекорд

Мадридский «Реал» интересуется испанским защитником «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд впечатлен игрой 19-летнего защитника и считает его одним из самых привлекательных вариантов усиления обороны на годы вперед.

«Вишни» установили нескромный ценник на футболиста в размере 100 миллионов евро. Такие деньги за защитника не платили никогда в истории: самым дорогим защитником в истории является Йошко Гвардиол, перешедший летом 2023 года из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.

В Англии намерены сохранить футболиста в команде. Если «Борнмут» не снизит ценник на Дина, то «Реал» может отдать предпочтение трансферу другого защитника.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» начали сомневаться в суперзвезде.