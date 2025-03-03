Сумасшедший ценник. Реал может установить трансферный рекорд
Дин Хейсен привлекает внимание мадридского гранда
Мадридский «Реал» интересуется испанским защитником «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд впечатлен игрой 19-летнего защитника и считает его одним из самых привлекательных вариантов усиления обороны на годы вперед.
«Вишни» установили нескромный ценник на футболиста в размере 100 миллионов евро. Такие деньги за защитника не платили никогда в истории: самым дорогим защитником в истории является Йошко Гвардиол, перешедший летом 2023 года из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.
В Англии намерены сохранить футболиста в команде. Если «Борнмут» не снизит ценник на Дина, то «Реал» может отдать предпочтение трансферу другого защитника.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» начали сомневаться в суперзвезде.
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