Не Менди и не Гюлер. В Реале начали сомневаться в суперзвезде

В мадридском «Реале» начали сомневаться в австрийском защитника Давиде Алабе, сообщает Fichajes.

По информации источника, недавно восстановившийся от травмы крестообразных связок футболист довольно неубедительно сыграл в последнем матче своей команды с «Бетисом», в последствии чего его заменил Орельен Тчуамени. Этот матч заставил руководство клуба сомневаться в будущем австрийца в клуба, его физическое состояние и уровень игры все еще не особо убедительны.

В текущем сезоне Давид Алаба провел 8 матчей на клубном уровне.

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