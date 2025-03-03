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Испания
03 марта 2025, 20:45 | Обновлено 03 марта 2025, 20:59
490
0

Не Менди и не Гюлер. В Реале начали сомневаться в суперзвезде

Игра Давида Алабы в матче с «Бетисом» была довольно сомнительной

03 марта 2025, 20:45 | Обновлено 03 марта 2025, 20:59
490
0
Не Менди и не Гюлер. В Реале начали сомневаться в суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

В мадридском «Реале» начали сомневаться в австрийском защитника Давиде Алабе, сообщает Fichajes.

По информации источника, недавно восстановившийся от травмы крестообразных связок футболист довольно неубедительно сыграл в последнем матче своей команды с «Бетисом», в последствии чего его заменил Орельен Тчуамени. Этот матч заставил руководство клуба сомневаться в будущем австрийца в клуба, его физическое состояние и уровень игры все еще не особо убедительны.

В текущем сезоне Давид Алаба провел 8 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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