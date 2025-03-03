Не Менди и не Гюлер. В Реале начали сомневаться в суперзвезде
Игра Давида Алабы в матче с «Бетисом» была довольно сомнительной
В мадридском «Реале» начали сомневаться в австрийском защитника Давиде Алабе, сообщает Fichajes.
По информации источника, недавно восстановившийся от травмы крестообразных связок футболист довольно неубедительно сыграл в последнем матче своей команды с «Бетисом», в последствии чего его заменил Орельен Тчуамени. Этот матч заставил руководство клуба сомневаться в будущем австрийца в клуба, его физическое состояние и уровень игры все еще не особо убедительны.
В текущем сезоне Давид Алаба провел 8 матчей на клубном уровне.
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