ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании
«Сине-гранатовые» провели чемпионский парад
В воскресенье, 14 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги и досрочно выиграла чемпионат Испании.
15 мая «сине-гранатовые» провели чемпионский парад в Каталонии. В нем приняли участие игроки и тренеры «Блуаграны», а также женская команда клуба.
Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.
Мужская команда «Барселоны» выиграла Ла Лигу в 27-й раз в истории, а женская – в 8-й раз.
They just LOVE this Club here in Barcelona! pic.twitter.com/aqjsSVezW5— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023
𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜❜𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝗢𝗙𝗙 😎 pic.twitter.com/y3JY04tq1V— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023
Celebrate good times, come on! pic.twitter.com/fnc26HbePF— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023
BARÇALONA 🔥 pic.twitter.com/NgmdzgowwR— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023
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