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  4. ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании
Испания
16 мая 2023, 04:11 |
162
0

ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании

«Сине-гранатовые» провели чемпионский парад

16 мая 2023, 04:11 |
162
0
ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги и досрочно выиграла чемпионат Испании.

15 мая «сине-гранатовые» провели чемпионский парад в Каталонии. В нем приняли участие игроки и тренеры «Блуаграны», а также женская команда клуба.

Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Мужская команда «Барселоны» выиграла Ла Лигу в 27-й раз в истории, а женская – в 8-й раз.

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Источник Sport.ua
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