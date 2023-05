ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании

В воскресенье, 14 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги и досрочно выиграла чемпионат Испании.

15 мая «сине-гранатовые» провели чемпионский парад в Каталонии. В нем приняли участие игроки и тренеры «Блуаграны», а также женская команда клуба.

Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Мужская команда «Барселоны» выиграла Ла Лигу в 27-й раз в истории, а женская – в 8-й раз.

They just LOVE this Club here in Barcelona! pic.twitter.com/aqjsSVezW5