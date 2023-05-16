ВИДЕО. Каталония – гуляет! Барселона завоевала 27-е чемпионство в Испании

В воскресенье, 14 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги и досрочно выиграла чемпионат Испании.

15 мая «сине-гранатовые» провели чемпионский парад в Каталонии. В нем приняли участие игроки и тренеры «Блуаграны», а также женская команда клуба.

Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Мужская команда «Барселоны» выиграла Ла Лигу в 27-й раз в истории, а женская – в 8-й раз.

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They just LOVE this Club here in Barcelona! pic.twitter.com/aqjsSVezW5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023

𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜❜𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝗢𝗙𝗙 😎 pic.twitter.com/y3JY04tq1V — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2023