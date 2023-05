ОФИЦИАЛЬНО. 15-кратный чемпион Армении продлил контракт с 2 украинцами

Футбольный клуб из Армении «Пюник» продлил контракт с двумя украинскими игроками: Антоном Братковым и Сергеем Вакуленко.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

29-летний защитник Братков перешел в «Пюник» зимой 2021 года из харьковского «Металлиста 1925». В сезоне 2021/22 завоевал золотые медали чемпионата Армении. В составе команды провел 67 матчей.

29-летний опорный полузащитник Вакуленко, который также может играть и на позиции центрального защитника, стал игроком «Пюника» летом 2022 года, перейдя из команды «Арарат-Армения». Сергей отыграл за команду 13 матчей.

«Пюник» является 15-кратным чемпионом Армении. В текущем сезоне команда занимает 2-е место за тур до конца. У «Пюника» на 3 очка меньше (70), чем у «Урарту» (73).

Goalkeeper Stanislav Buchnev, defenders Anton Bratkov, Sergiy Vakulenko and Mikhail Kovalenko have extended their contracts with Pyunik ❤️‍🔥🔵

The agreements are signed for one year.



All the details ⬇️https://t.co/8Kjze5UTYf#TheDefenseisinsafehands