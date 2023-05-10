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10 мая 2023, 10:33 |
569
0

ОФИЦИАЛЬНО. 15-кратный чемпион Армении продлил контракт с 2 украинцами

Антон Братков и Сергей Вакуленко останутся в «Пюнике» еще как минимум на год

10 мая 2023, 10:33 |
569
0
ОФИЦИАЛЬНО. 15-кратный чемпион Армении продлил контракт с 2 украинцами
ФК Пюник. Антон Братков

Футбольный клуб из Армении «Пюник» продлил контракт с двумя украинскими игроками: Антоном Братковым и Сергеем Вакуленко.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

29-летний защитник Братков перешел в «Пюник» зимой 2021 года из харьковского «Металлиста 1925». В сезоне 2021/22 завоевал золотые медали чемпионата Армении. В составе команды провел 67 матчей.

29-летний опорный полузащитник Вакуленко, который также может играть и на позиции центрального защитника, стал игроком «Пюника» летом 2022 года, перейдя из команды «Арарат-Армения». Сергей отыграл за команду 13 матчей.

«Пюник» является 15-кратным чемпионом Армении. В текущем сезоне команда занимает 2-е место за тур до конца. У «Пюника» на 3 очка меньше (70), чем у «Урарту» (73).

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Антон Братков Сергей Вакуленко продление контракта Пюник
Источник ФК Пюник
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