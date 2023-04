Есть полная ясность по финалу Кубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед

Финальная игра розыгрыша Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня.

Матч будет проведен в столице Англии, Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфиналах «горожане» Манчестера со счетом 3:0 разгромили «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых 11-метровых сломил сопротивление «Брайтона» – 7:6 (основное время – 0:0).

The FA Cup final will take place on Saturday 3 June at 15:00 (UK) 🏆 pic.twitter.com/qbRCVliu3U