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Англия
26 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:23
587
0

Есть полная ясность по финалу Кубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед

Решающая игра турнира состоится в Лондоне

26 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 26 апреля 2023, 20:23
587
0
Есть полная ясность по финалу Кубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед
Twitter

Финальная игра розыгрыша Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня.

Матч будет проведен в столице Англии, Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфиналах «горожане» Манчестера со счетом 3:0 разгромили «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых 11-метровых сломил сопротивление «Брайтона» – 7:6 (основное время – 0:0).

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Сити
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