Есть полная ясность по финалу Кубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед
Решающая игра турнира состоится в Лондоне
Финальная игра розыгрыша Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня.
Матч будет проведен в столице Англии, Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, в полуфиналах «горожане» Манчестера со счетом 3:0 разгромили «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых 11-метровых сломил сопротивление «Брайтона» – 7:6 (основное время – 0:0).
𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 📆— Manchester City (@ManCity) April 26, 2023
The FA Cup final will take place on Saturday 3 June at 15:00 (UK) 🏆 pic.twitter.com/qbRCVliu3U
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