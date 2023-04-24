Тен Хаг намерен помешать треблу Ман Сити: Отдадим все силы за Кубок Англии

«Манчестер Сити» сейчас претендует на победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и Кубке Англии, однако тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен помешать этим планам.

Манчестерские команды встретятся в финале Кубка Англии.

«Мы отдадим все силы, чтобы выиграть у «Манчестер Сити» Кубок Англии. Намерены выложиться против них, сыграть идеально и порадовать наших болельщиков. Фаны могут положиться на нас».

«Хотя сейчас мы должны думать не о Кубке, а том, чтобы финишировать в топ-4 АПЛ», — сказал тен Хаг.

В случае победы для МЮ это может быть второй трофей в сезоне. Ранее команда выиграла Кубок Лиги.