Тен Хаг намерен помешать треблу Ман Сити: Отдадим все силы за Кубок Англии
Манчестерское дерби в финале
«Манчестер Сити» сейчас претендует на победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и Кубке Англии, однако тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен помешать этим планам.
Манчестерские команды встретятся в финале Кубка Англии.
«Мы отдадим все силы, чтобы выиграть у «Манчестер Сити» Кубок Англии. Намерены выложиться против них, сыграть идеально и порадовать наших болельщиков. Фаны могут положиться на нас».
«Хотя сейчас мы должны думать не о Кубке, а том, чтобы финишировать в топ-4 АПЛ», — сказал тен Хаг.
В случае победы для МЮ это может быть второй трофей в сезоне. Ранее команда выиграла Кубок Лиги.
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