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  4. Тен Хаг намерен помешать треблу Ман Сити: Отдадим все силы за Кубок Англии
Англия
24 апреля 2023, 13:48 |
116
0

Тен Хаг намерен помешать треблу Ман Сити: Отдадим все силы за Кубок Англии

Манчестерское дерби в финале

24 апреля 2023, 13:48 |
116
0
Тен Хаг намерен помешать треблу Ман Сити: Отдадим все силы за Кубок Англии
Sky Sports

«Манчестер Сити» сейчас претендует на победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и Кубке Англии, однако тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен помешать этим планам.

Манчестерские команды встретятся в финале Кубка Англии.

«Мы отдадим все силы, чтобы выиграть у «Манчестер Сити» Кубок Англии. Намерены выложиться против них, сыграть идеально и порадовать наших болельщиков. Фаны могут положиться на нас».

«Хотя сейчас мы должны думать не о Кубке, а том, чтобы финишировать в топ-4 АПЛ», — сказал тен Хаг.

В случае победы для МЮ это может быть второй трофей в сезоне. Ранее команда выиграла Кубок Лиги.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Эрик тен Хаг Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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