Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном

В поединке 31 тура Английской Премьер-лиги «Челси» проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.

Украинец Михаил Мудрик сделал голевую передачу, которая стала для него второй в составе лондонского клуба. Первый ассист украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера».

Болельщики «синих» на фоне разочарования от очередной неудачной игры «Челси» остались в целом довольны игрой Мудрика. Фаны отмечают, что украинцу нужно давать больше игрового времени.

Drey: «Клянусь, Лэмпард выпустит его против «Реала»… Надеюсь, это будут Хаверц, Мудрик и Маунт».

I swear Lampard will start him vs Real... Hopefully it will be Haverz, Mudryk and Mount instead — Drey (@aandreyy13) April 16, 2023

Zeta B: «Последние 15 минут сегодняшней игры Мудрика против Брайтона были лучше, чем то, что он показал во всем сезоне».

Los últimos 15 minutos de hoy de Mudryk vs brighton fueron mejor que lo que venía haciendo toda la temporada ¿Creen que pueda volver a su máximo nivel? #futbol #Mudryk #ChelseaFC — Zeta B (@ZetaB1213) April 16, 2023

ARDENT GOONER: «Так забавно смотреть, как Мудрик теряется на крыле такой безнадежной команды».

It’s so funny to watch Mudryk get lost on the wing of such a hopeless team. pic.twitter.com/lYQ0cDEf0O — ARDENT GOONER (@saltimes) April 16, 2023

Z-A-K: «Не забывайте, что ему 22 года. В этом возрасте Холланд бьет рекорды, Мбаппе выигрывает Золотой мяч, Сака и Мартинелли моложе. Мудрик никоим образом не заслуживал ценника в 100 миллионов долларов. «Арсенал» оценил его не выше 40 миллионов».

Not to forget he’s 22. At that age Haaland is breaking records, Mbappe has ballon dOR shouts, Saka and Martinelli are younger and balling on their own. There is no way Mudryk deserved to go by a 100m price tag. Arsenal valued him not more than 40m. Yet here we are pic.twitter.com/P7LemqpCP8 — Z-A-K (@Sports24Online7) April 15, 2023

Todd Eckel: «Мне очень понравилось, как Мудрик сделал голевую передачу. Это лучший ассист в сезоне для «Челси».

I absolutely love that Mudryk scuffed a pass that got deflected off a shot and it's the assist of the season for Chelsea. Speaks volumes. — Todd Eckel (@TMartinezEckel) April 15, 2023

Ifeanyi Everret: «Мудрик становится лучше, но этой команде «Челси» в целом по-прежнему не хватает страсти. Жоао Феликс и Рахим Стерлинг — слишком медлительные, легко теряют контроль. Им нужны игроки, которые хорошо владеют мячом и могут быстро соображать, чтобы отдать правильный пас».

Mudryk is improving, but this Chelsea team as a whole still lacks passion. Jao Felix and Raheem Sterling are slow thinkers who easily lose possessions. They need players who are sharp on the ball and can think quickly to give a proper pass#PremierLeague — Ifeanyi Everret (@ifeanyi086) April 15, 2023

Elcapitos: «Несмотря на то, что произошло, если их правильно развивать, с достойным менеджером, считаю, что Мудрик, Галахер и Энцо станут оружием массового уничтожения для Челси».