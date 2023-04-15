Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек», украинец поучаствовал в первом голе этого поединка
В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».
Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Отличился Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.
К сожалению, преимущество «Челси» удержать не удалось. На 42-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби сравняли счет благодаря голу Дэнни Уэлбека. На 70-й минуте гости и вовсе вышли вперед – забил 19-летний Хулио Энсисо.
Для «синих» это поражение стало третьим подряд. Во всех 3 играх командой руководил Фрэнк Лэмпард. Сейчас у «пенсионеров» 39 очков, они располагаются на 11-й строчке после 31 тура. «Брайтон» идет седьмым с 49 пунктами.
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
Челси – Брайтон – 1:2
Голы: Галлахер, 13 – Уэлбек, 42, Энсисо, 70
Defeat this afternoon.#CheBha pic.twitter.com/8xsrtwq2oW— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2023
FT: BACK TO WINNING WAYS! 🔥— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 15, 2023
[1-2] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ❤️🔥 pic.twitter.com/Zg9gG3hlwS
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