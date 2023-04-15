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  4. Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Чемпионат Англии
Челси
15.04.2023 17:00 – FT 1 : 2
Брайтон
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Англия
15 апреля 2023, 18:58 |
1012
13

Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек», украинец поучаствовал в первом голе этого поединка

15 апреля 2023, 18:58 |
1012
13
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Отличился Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

К сожалению, преимущество «Челси» удержать не удалось. На 42-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби сравняли счет благодаря голу Дэнни Уэлбека. На 70-й минуте гости и вовсе вышли вперед – забил 19-летний Хулио Энсисо.

Для «синих» это поражение стало третьим подряд. Во всех 3 играх командой руководил Фрэнк Лэмпард. Сейчас у «пенсионеров» 39 очков, они располагаются на 11-й строчке после 31 тура. «Брайтон» идет седьмым с 49 пунктами.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Челси – Брайтон – 1:2

Голы: Галлахер, 13 – Уэлбек, 42, Энсисо, 70

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Дэнни Уэлбек Конор Галлахер Михаил Мудрик Хулио Энсисо Брайтон Челси Челси - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Octopus
Мудрик провел неплохой матч, Челси плохой.
Де Дзерби не праздновал победу, потому что Мудрик проиграл!
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
Опять Феликс службу запорол.. Раз обрезался, два не вступил в борьбу, что и привело в феноменальному удару в 9. 
 А для Брайтона победа как бальзам  на фоне выигрыша Астон Виллы
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+4
Болела
Де Дзебрі просто на нуль помножив Лемпарда. В що це Челсі грає хз…
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+2
Mr Voevudskiy
Мишаня был хорош. Удивлюсь если в старте на РМ не будет
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+2
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Болела
Було б прикольно з цими чуваками по 100 млн в чемпіоншіп вилетіти)))
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+1
Ігор Крава
Дзербі-некрофіл , бо гвалтував мертве Челсі сьогодні як хотів ( нехай рахунок не вводить в оману ) .В кінці трохи підсіли ,але до 70 хвилини розкішний футбол у виконанні Брайтона. Мішаня сьогодні кращий серед гірших , хоч щось )
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+1
ash
Челсі просто набір гравців, команди немає. Мудрик вже краще.
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+1
Kaftan
Мені здаєця після цієї гри, мудрик стане впевнішим. І бачу партнери, побачили, що він креативний. Як він паси дає. І біжить. А захист челсі то 🤦
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+1
Михайло Брижак
Лемпард просто никакой. 3 матча 3 поражения.Обычно когда посреди сезона приходит новый тренер,то команда начинает на емоциях побеждать. А по факту Лемперд и команду построить не может и кризисным менеджером не является.Следющая остановка Sky Sports
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0
Tasha19
Челсі сумне видовище, Брайтон молодці.
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0
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