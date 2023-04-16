Фрэнк ЛЭМПАРД: «Брайтон мог выиграть с более крупным счетом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Я разочарован во всех аспектах. Победила лучшая команда. Они могли выиграть с более крупным результатом. Они действовали как команда. Они играют вместе давно.

Все получилось недостаточно хорошо. Нам не хватало всех базовых элементов футбола – борьбы, бега. Вопрос не в самоотдаче как таковой. Во вторник у нас важная игра [против «Реала»]. Не имеет смысла слишком расстраиваться, но мы должны понять, почему сегодняшний день прошел именно так», - сказал Лэмпард.