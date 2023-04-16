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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Брайтон мог выиграть с более крупным счетом»
Англия
16 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:55
431
4

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Брайтон мог выиграть с более крупным счетом»

Наставник «Челси» – о поражении в АПЛ

16 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:55
431
4
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Брайтон мог выиграть с более крупным счетом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Я разочарован во всех аспектах. Победила лучшая команда. Они могли выиграть с более крупным результатом. Они действовали как команда. Они играют вместе давно.

Все получилось недостаточно хорошо. Нам не хватало всех базовых элементов футбола – борьбы, бега. Вопрос не в самоотдаче как таковой. Во вторник у нас важная игра [против «Реала»]. Не имеет смысла слишком расстраиваться, но мы должны понять, почему сегодняшний день прошел именно так», - сказал Лэмпард.

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Фрэнк Лэмпард Брайтон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 4
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Andr88
То что Брайтон выше по уровню чем Челси не вызывает сомнений .Игроки прекрасно подготовлены тактически .Мгновенно принимают верные решения  
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+1
Перець
Вівторок таке саме буде
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0
Andr88
Фрэнк не собирал команду поэтому и не виноват в неудачах .Уверен что Мудрика он бы ни за что не просил покупать .А во Хулио Энсисо Брайтон это уровень .Фрэнк бы такого взял с радостью .это боец 
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-1
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