В субботу, 15 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон».

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Начало поединка на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Англия, Лондон) запланировано на 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

За «пенсионеров» выступает украинский левый вингер Михаил Мудрик. Наставником «Брайтона» является Роберто Де Дзерби. Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере». Михаил выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

Челси – Брайтон. Мудрик против Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция