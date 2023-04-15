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Чемпионат Англии
Челси
15.04.2023 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 апреля 2023, 04:06 |
58
0

Челси – Брайтон. Мудрик против Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 15 апреля в 17:00 по Киеву

15 апреля 2023, 04:06 |
58
0
Челси – Брайтон. Мудрик против Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 15 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Англия, Лондон) запланировано на 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

За «пенсионеров» выступает украинский левый вингер Михаил Мудрик. Наставником «Брайтона» является Роберто Де Дзерби. Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере». Михаил выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

Челси – Брайтон. Мудрик против Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Челси Брайтон Челси - Брайтон смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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