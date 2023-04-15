В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

Преимущество «Челси» удержать не удалось. На 42-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби сравняли счет благодаря голу Дэнни Уэлбека. На 70-й минуте гости и вовсе вышли вперед – красиво забил 19-летний Хулио Энсисо.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Челси – Брайтон – 1:2

Голы: Галлахер, 13 – Уэлбек, 42, Энсисо, 70