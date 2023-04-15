Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Англия
15 апреля 2023, 20:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:36
6606
7

Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном

«Пенсионеры» уступили подопечным Де Дзерби со счетом 1:2

15 апреля 2023, 20:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:36
6606
7
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выступил оценки игрокам. Мудрик получил оценку в 6.6 баллов. Больше в составе «Челси» только у Галлахера (8.0), Бедьяшиля (6.7) и Кепы (7.8). Лучшим игроком поединка был признан Хулио Энсисо (8.6).

За матч Мудрик, помимо ассиста, также отдал 11 точных передач, трижды сделал навес, один раз пробил в створ ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, выиграл 4 единоборства, дважды заработал на себе фол и 33 раза дотронулся до мяча.

Оценки WhoScored за матч Челси – Брайтон – 1:2

По теме:
Челси – Брайтон – 1:2. Ассист Мудрика, шедевр 19-летнего парагвайца. Видео
Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
Бенуа Бедьяшиль Михаил Мудрик Кепа Аррисабалага Конор Галлахер Хулио Энсисо WhoScored Челси Брайтон Челси - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок
Источник WhoScored
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 апреля 2023, 15:56 0
Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча
Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 21-го тура УПЛ

Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Футбол | 15 апреля 2023, 16:08 17
Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном

Украинец сыграет против команды Роберто Де Дзерби

ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Бокс | 14.04.2023, 21:57
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5
Футбол | 15.04.2023, 20:51
Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5
Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 15.04.2023, 18:58
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kaftan
Хто ці оцінки ставить🤦. Як в Мудрика і в пулішича одинакові оцінки?  Як в 4 номера така велика оцінка? Його як стоячого обходили. Якийсь брєд
Ответить
+2
fedd1979
Ну. по воротах він пробив точно не один раз
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
в команді 11 гравців в основі. Пять з них мають оцінку нижче, три мають вищу оцінку і три таку саму як у Мудрика.Як вийшло що один з найкращих?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Ще раз переконуюсь, що ці оцінки ні про що. У захиста Брайтона оцінки гірші ніж у захисту Челсі. Як таке можливо?
Ответить
0
Defen23
Навіть коли Мудрик робить асисти, у нього все одно погана оцінка. Непомітний гравець
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
14.04.2023, 13:24 4
Футбол
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
14.04.2023, 12:48 24
Теннис
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
14.04.2023, 06:40 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 15
Футбол
Команда Азербайджана снялась с ЧЕ по тяжелой атлетике
Команда Азербайджана снялась с ЧЕ по тяжелой атлетике
15.04.2023, 12:06 1
Другие виды
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
14.04.2023, 16:53 94
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
14.04.2023, 18:45 13
Футбол
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
14.04.2023, 19:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности