Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

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На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выступил оценки игрокам. Мудрик получил оценку в 6.6 баллов. Больше в составе «Челси» только у Галлахера (8.0), Бедьяшиля (6.7) и Кепы (7.8). Лучшим игроком поединка был признан Хулио Энсисо (8.6).

За матч Мудрик, помимо ассиста, также отдал 11 точных передач, трижды сделал навес, один раз пробил в створ ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, выиграл 4 единоборства, дважды заработал на себе фол и 33 раза дотронулся до мяча.

Оценки WhoScored за матч Челси – Брайтон – 1:2