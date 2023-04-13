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ATP
13 апреля 2023, 19:38 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:40
155
0

Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»

Троллинг Тейлора Фритца, или что значит фраза третьей ракетки мира?

13 апреля 2023, 19:38 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:40
155
0
Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) вышел в четвертьфинал грунтового Мастерса в Монте-Карло (Монако).

В 1/8 финала соревнований грек в двух сетах обыграл Николаса Харри (Чили, ATP 58) за 1 час и 34 минуты.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Николас Харри (Чили) – Стефанос Циципас (Греция) [2] – 3:6, 4:6

После победы Стефанос написал на камере:

«Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде».

Что конкретно значит эта фраза – неизвестно. Однако стоит предположить, что это своеобразный троллинг Тейлора Фритца (США, ATP 10), с которым Циципас сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Счет личных встреч между американцем и греком – 3:0 в пользу Стефаноса.

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Стефанос Циципас Тейлор Фритц ATP Монте-Карло Николас Харри
Источник Sport.ua
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