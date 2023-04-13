Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»
Троллинг Тейлора Фритца, или что значит фраза третьей ракетки мира?
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) вышел в четвертьфинал грунтового Мастерса в Монте-Карло (Монако).
В 1/8 финала соревнований грек в двух сетах обыграл Николаса Харри (Чили, ATP 58) за 1 час и 34 минуты.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Николас Харри (Чили) – Стефанос Циципас (Греция) [2] – 3:6, 4:6
После победы Стефанос написал на камере:
«Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде».
Что конкретно значит эта фраза – неизвестно. Однако стоит предположить, что это своеобразный троллинг Тейлора Фритца (США, ATP 10), с которым Циципас сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Счет личных встреч между американцем и греком – 3:0 в пользу Стефаноса.
The three-peat is still alive 👑@steftsitsipas returns to the @rolexmcmasters quarter-finals with a 6-3 6-4 victory over Nicolas Jarry.#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/HBVfPUnWnv— ATP Tour (@atptour) April 13, 2023
Trying to reach the word count on your essay like 🤓@steftsitsipas #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gVXMaUFI09— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023
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