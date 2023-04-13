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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 09:09 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:16
398
0

Оглашены 4 номинанта на приз игроку недели в Лиге чемпионов

Голосование стартовало на сайте УЕФА

13 апреля 2023, 09:09 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:16
398
0
Оглашены 4 номинанта на приз игроку недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые достойны признания по результатам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

На победу в опросе, который ведется на официальном сайте УЕФА, претендуют вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – автор двух голевых пасов в матче с «Челси» (2:0), хавбек «Милана» Браим Диас, все передачи которого в игре с «Наполи» (1:0) были точными, защитник «Интера» Алессандро Бастони, на счету которого 4 удачных отбора в игре с «Бенфикой» (2:0), а также защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, у которого 86% пасов достигли цели в игре с «Баварией» (3:0).

Напомним, ранее стали известны 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов Винисиус Жуниор Браим Диас Алессандро Бастони Джон Стоунз
Источник УЕФА
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