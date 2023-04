Оглашены 4 номинанта на приз игроку недели в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые достойны признания по результатам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

На победу в опросе, который ведется на официальном сайте УЕФА, претендуют вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – автор двух голевых пасов в матче с «Челси» (2:0), хавбек «Милана» Браим Диас, все передачи которого в игре с «Наполи» (1:0) были точными, защитник «Интера» Алессандро Бастони, на счету которого 4 удачных отбора в игре с «Бенфикой» (2:0), а также защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, у которого 86% пасов достигли цели в игре с «Баварией» (3:0).

Напомним, ранее стали известны 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов.

