ВИДЕО. Названы 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз назвал имена четырех номинантов на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На признание претендуют голы в исполнении Родри («Манчестер Сити»), Николо Бареллы («Интер»), Исмаэля Беннасера («Милан») и Марко Асенсио («Реал»).

Голосование по определению лучшего гола проходит на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» (3:0), «Интер» в Лиссабоне переиграл «Бенфику» (2:0), мадридский «Реал» на своем поле одолел «Челси» (2:0) и «Милан» в родных стенах оказался сильнее «Наполи» (1:0).

