ВИДЕО. Названы 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов
Выбор объявлен УЕФА
Европейский футбольный союз назвал имена четырех номинантов на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
На признание претендуют голы в исполнении Родри («Манчестер Сити»), Николо Бареллы («Интер»), Исмаэля Беннасера («Милан») и Марко Асенсио («Реал»).
Голосование по определению лучшего гола проходит на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» (3:0), «Интер» в Лиссабоне переиграл «Бенфику» (2:0), мадридский «Реал» на своем поле одолел «Челси» (2:0) и «Милан» в родных стенах оказался сильнее «Наполи» (1:0).
Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken
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