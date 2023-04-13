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  4. ВИДЕО. Названы 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 07:34 |
819
0

ВИДЕО. Названы 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов

Выбор объявлен УЕФА

13 апреля 2023, 07:34 |
819
0
ВИДЕО. Названы 4 претендента на гол недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Радость голу Родри

Европейский футбольный союз назвал имена четырех номинантов на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На признание претендуют голы в исполнении Родри («Манчестер Сити»), Николо Бареллы («Интер»), Исмаэля Беннасера («Милан») и Марко Асенсио («Реал»).

Голосование по определению лучшего гола проходит на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» (3:0), «Интер» в Лиссабоне переиграл «Бенфику» (2:0), мадридский «Реал» на своем поле одолел «Челси» (2:0) и «Милан» в родных стенах оказался сильнее «Наполи» (1:0).

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Лига чемпионов видео голов и обзор Родри Николо Барелла Исмаэль Беннасер Марко Асенсио
Источник Sport.ua
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