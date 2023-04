Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил рекордный гол в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Аргентинец открыл счет, отличившись на 26-й минуте. Аргентинец теперь имеет 702 гола на клубном уровне в Европе, и это новый рекорд

Лионель обошел португальского форварда Криштиану Роналду, который забил 701 гол, играя за клубы в Европе. Сейчас 38-летний португалец выступает вне Европы – за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Суммарно 35-летний Месси забил 30 мячей в 68 матчах за «ПСЖ», а до того провел 672 гола в 778 матчах за «Барселону».

Lionel Messi becomes the player with the most goals scored in Europe (702)



Leo has surpassed Cristiano’s tally in 105 fewer matches



🇦🇷 Messi: 702

📈 Messi sneaks past Cristiano Ronaldo's goal total in European club football, and is just 1 away from equalling his all time Top 5 Leagues record! ✨



European Club Goals

🇦🇷 Messi 702 ⬆️

🇵🇹 Ronaldo 701



Top 5 League Goals

🇵🇹 Ronaldo 495

