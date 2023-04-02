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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил Брендана Роджерса
Англия
02 апреля 2023, 16:55 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:56
1215
4

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил Брендана Роджерса

Команда опустилась в зону вылета

02 апреля 2023, 16:55 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:56
1215
4
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил Брендана Роджерса
Sky Sports. Брендан Роджерс

Клуб АПЛ «Лестер» объявил об увольнении наставника Бренджана Роджерса. В субботу команда проиграла «Кристал Пэлас», потерпев шестое поражение в семи последних играх.

«Лестер» опустился в зону вылета. Роджерс работал с командой с 2019 года, а наибольшим достижением стала победа в Кубке Англии, а также два финиша в топ-5.

Наставника могли уволить еще осенью, когда Лисы начали сезон АПЛ с семи поражений после десяти туров, но клуб дал Роджерсу шанс, а тренер тогда стабилизировал ситуацию.

«Лестер» сейчас с 25 очками занимает 19-е место.

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Источник ФК Лестер
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Комментарии 4
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AndiM
В члєнсі його,я чув він добре працює дорогими "псевдозірками".
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0
u6464u
Знову в Шотландію .
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0
Gargantua
да он никогда не был хорошим тренером
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0
Міш Міш
Раніше потрібно було, команда мертва.
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0
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