ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил Брендана Роджерса

Клуб АПЛ «Лестер» объявил об увольнении наставника Бренджана Роджерса. В субботу команда проиграла «Кристал Пэлас», потерпев шестое поражение в семи последних играх.

«Лестер» опустился в зону вылета. Роджерс работал с командой с 2019 года, а наибольшим достижением стала победа в Кубке Англии, а также два финиша в топ-5.

Наставника могли уволить еще осенью, когда Лисы начали сезон АПЛ с семи поражений после десяти туров, но клуб дал Роджерсу шанс, а тренер тогда стабилизировал ситуацию.

«Лестер» сейчас с 25 очками занимает 19-е место.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.