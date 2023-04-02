ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил Брендана Роджерса
Команда опустилась в зону вылета
Клуб АПЛ «Лестер» объявил об увольнении наставника Бренджана Роджерса. В субботу команда проиграла «Кристал Пэлас», потерпев шестое поражение в семи последних играх.
«Лестер» опустился в зону вылета. Роджерс работал с командой с 2019 года, а наибольшим достижением стала победа в Кубке Англии, а также два финиша в топ-5.
Наставника могли уволить еще осенью, когда Лисы начали сезон АПЛ с семи поражений после десяти туров, но клуб дал Роджерсу шанс, а тренер тогда стабилизировал ситуацию.
«Лестер» сейчас с 25 очками занимает 19-е место.
Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.— Leicester City (@LCFC) April 2, 2023
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