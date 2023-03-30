Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Их 15-ть. В АПЛ названы новые номинанты в Зал славы
Англия
30 марта 2023, 12:15 | Обновлено 30 марта 2023, 12:22
503
0

Их 15-ть. В АПЛ названы новые номинанты в Зал славы

Достойные определятся в голосовании

30 марта 2023, 12:15 | Обновлено 30 марта 2023, 12:22
503
0
Их 15-ть. В АПЛ названы новые номинанты в Зал славы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Адамс

Английская Премьер-лига представила реестр из 15-ти бывших футболистов, которые достойны права войти в Зал славы.

В список вошли Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Петр Чех, Эндрю Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре и Неманья Видич.

Голосование проходит на официальном матче АПЛ.

Напомним, накануне, 29 марта, стало известно о включении в Зал славы английской Премьер-лиги легендарных тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

По теме:
Названа вероятная причина конфликта Роналду с тен Хагом
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Какое подписание! Зинченко – в топ-5 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23
Английская Премьер-лига Тони Адамс Майкл Каррик Сол Кэмпбелл Петр Чех Эшли Коул Эндрю Коул Джермейн Дефо Лес Фердинанд Яя Туре Рио Фердинанд Робби Фаулер Гари Невилл Неманья Видич Майкл Оуэн Джон Терри чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
Бокс | 29 марта 2023, 18:41 3
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»

Американец – о своих отношениях с британцем

Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Бокс | 29 марта 2023, 19:48 6
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком

Фрэнк Уоррен уверен, что виноваты социальные сети

ВИДЕО. Правда или вымысел? Эрлинг Холанд рассказывает о себе
Футбол | 30.03.2023, 11:03
ВИДЕО. Правда или вымысел? Эрлинг Холанд рассказывает о себе
ВИДЕО. Правда или вымысел? Эрлинг Холанд рассказывает о себе
По нескольким направлениям. В Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ
Война | 30.03.2023, 08:10
По нескольким направлениям. В Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ
По нескольким направлениям. В Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Бокс | 29.03.2023, 20:22
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
29.03.2023, 23:37 1
Бокс
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 11
Бокс
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 8
Хоккей
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
29.03.2023, 07:38 31
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
28.03.2023, 18:01 13
Футбол
Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в игру спортсменов рф
Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в игру спортсменов рф
28.03.2023, 21:30 28
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности