Их 15-ть. В АПЛ названы новые номинанты в Зал славы

Английская Премьер-лига представила реестр из 15-ти бывших футболистов, которые достойны права войти в Зал славы.

В список вошли Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Петр Чех, Эндрю Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре и Неманья Видич.

Голосование проходит на официальном матче АПЛ.

Напомним, накануне, 29 марта, стало известно о включении в Зал славы английской Премьер-лиги легендарных тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

