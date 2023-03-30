Их 15-ть. В АПЛ названы новые номинанты в Зал славы
Достойные определятся в голосовании
Английская Премьер-лига представила реестр из 15-ти бывших футболистов, которые достойны права войти в Зал славы.
В список вошли Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Петр Чех, Эндрю Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре и Неманья Видич.
Голосование проходит на официальном матче АПЛ.
Напомним, накануне, 29 марта, стало известно о включении в Зал славы английской Премьер-лиги легендарных тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
Introducing your 2023 #PLHallOfFame nominees 📣— Premier League (@premierleague) March 30, 2023
Vote for your 3️⃣: https://t.co/cVUsRGi8Vs pic.twitter.com/DHYhP3Uhnw
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