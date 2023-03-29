Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ
Первые тренеры в Зале славы
Зал славы АПЛ пополнили первые два наставника: высокий статус заслуженно получили сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.
Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 титулами, которые шотландец выиграл с «Манчестер Юнайтед». У Венгера три чемпионства с «Арсеналом», однако ему удалось почти невероятное.
Сезон АПЛ 2003/04 лондонская команда прошла без поражений.
Зал славы АПЛ был создан в 2021 году. Среди игроков в него уже вошли Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рой Кин, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и другие.
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