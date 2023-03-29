Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ

Зал славы АПЛ пополнили первые два наставника: высокий статус заслуженно получили сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 титулами, которые шотландец выиграл с «Манчестер Юнайтед». У Венгера три чемпионства с «Арсеналом», однако ему удалось почти невероятное.

Сезон АПЛ 2003/04 лондонская команда прошла без поражений.

Зал славы АПЛ был создан в 2021 году. Среди игроков в него уже вошли Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рой Кин, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и другие.