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Англия
29 марта 2023, 13:29 |
383
1

Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ

Первые тренеры в Зале славы

29 марта 2023, 13:29 |
383
1
Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ
Sky Sports. Фергюсон и Венгер

Зал славы АПЛ пополнили первые два наставника: высокий статус заслуженно получили сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 титулами, которые шотландец выиграл с «Манчестер Юнайтед». У Венгера три чемпионства с «Арсеналом», однако ему удалось почти невероятное.

Сезон АПЛ 2003/04 лондонская команда прошла без поражений.

Зал славы АПЛ был создан в 2021 году. Среди игроков в него уже вошли Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рой Кин, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и другие.

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чемпионат Англии по футболу Алекс Фергюсон Арсен Венгер
Источник BBC
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