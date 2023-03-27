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WTA
27 марта 2023, 11:30 |
31
0

Байндл сыграет на турнире в Мексике. Первая соперница – россиянка

Украинка выступит на турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси

27 марта 2023, 11:30 |
31
0
Байндл сыграет на турнире в Мексике. Первая соперница – россиянка
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) сыграет на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

В 1/16 финала соревнований 29-летняя украинка встретится с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 165).

Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Аванесян выиграла Байндл во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022.

Для Байндл это будет первый турнир с февраля этого года. Катерина не выступала на соревнованиях из-за травма бедра.

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Элина Аванесян Катерина Байндл (Козлова) жеребьевка WTA Сан-Луис-Потоси
Источник Sport.ua
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