Байндл сыграет на турнире в Мексике. Первая соперница – россиянка
Украинка выступит на турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) сыграет на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).
В 1/16 финала соревнований 29-летняя украинка встретится с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 165).
Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Аванесян выиграла Байндл во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022.
Для Байндл это будет первый турнир с февраля этого года. Катерина не выступала на соревнованиях из-за травма бедра.
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