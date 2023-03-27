Байндл сыграет на турнире в Мексике. Первая соперница – россиянка

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) сыграет на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

В 1/16 финала соревнований 29-летняя украинка встретится с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 165).

Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Аванесян выиграла Байндл во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022.

Для Байндл это будет первый турнир с февраля этого года. Катерина не выступала на соревнованиях из-за травма бедра.