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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 09:48 |
261
0

Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

27 мая 2025, 09:48 |
261
0
Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Армении Элины Аванесян (WTA 40). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после игры Шевченко – Лайович. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Аванесян.

Победительница противостояния в 1/32 финала Ролан Гаррос поборется либо против Лоис Буассон, либо против Элизе Мертенс.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Ангелина Калинина Элина Аванесян смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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