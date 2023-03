Женская Лига чемпионов. Челси обыграл Лион, Вольфсбург взял верх над ПСЖ

22 марта были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Челси на выезде обыграл Лион (1:0), а Вольфсбург в гостях победил ПСЖ (1:0).

Все первые матчи завершились с минимальным перевесом одной из команд (1:0). Ответные встречи во всех парах пройдут через неделю.

Лига чемпионов среди женщин. 1/4 финала

Первые матчи. 22 марта

19:45. Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (Гол: Леа Шуллер, 39)

(Италия) – Барселона (Испания) – 0:1 (Гол: Сальма Паральюело, 34)

Первые матчи. 23 марта

19:45. Лион (Франция) – Челси (Англия) – 0:1 (Гол: Гуро Рейтен, 38)

22:00. ПСЖ (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 0:1 (Гол: Доминик Янссен, 62, пен)

Сетка плей-офф

🐺 Victory for Wolfsburg in Paris after Janssen's spot-kick!#UWCL // @VfL_Frauen — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 22, 2023

🔵 The Blues seal a big first-leg triumph over the reigning champions in France! #UWCL // @ChelseaFCW — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 22, 2023