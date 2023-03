В Бельгии назвали нового капитана национальной команды

В национальной сборной Бельгии перед стартом квалификации Евро-2024 назвали нового капитана команды.

Им стал 31-летний футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, один из лучших полузащитников мира.

Кевин Де Брюйне выступает за сборную Бельгии с 2010 года, он провел 97 матчей и забил 25 голов.

Ранее капитаном сборной Бельгии с 2016 по 2022 год был Эден Азар, который завершил карьеру в сборной в декабре после ЧМ-2022.

Кевин де Брюйне: Это момент гордости для меня – быть капитаном национальной сборной. Я играл за сборную Бельгии долгое время. А представлять ее в таком качестве – это честь. Я надеюсь, что справлюсь с этой ролью очень хорошо».

