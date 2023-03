ВИДЕО. Месси лучше тебя. Ребенок потроллил Роналду в подтрибунном помещении

В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» обыграл «Аль-Батин» со счетом 3:1.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отличился в поединке результативными действиями, но все равно создал инфоповод.

Несмотря на победу своей команды, Роналду выглядел злым. Вероятно, 38-летнему португальцу не понравилось, что при входе в подтрибунное помещение какой-то мальчик крикнул: «Месси лучше тебя».

Криштиану был зол и сказал: «И это был легкий матч, легкий матч».

Kid : Messi is better than you !



Ronaldo : It's an easy match, it's an easy match



Cristiano Ronaldo responded like this, don't let any media or person brainwash you he said otherwise after Al Nassr vs Al Batin pic.twitter.com/elUMLl5kIQ